Москва, 7 июня, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление телеканала CNN о якобы причастности «русских хакеров» ко взлому агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 7 июня, на брифинге.

Jaafar Alnasser Катар

Напомним, телеканал CNN сообщил, что власти США подозревают Россию в том, что хакеры, работающие на российские власти, получили доступ к системам катарского агентства и опубликовали сфабрикованный материал, в котором катарский лидер будто бы высказывался в положительном ключе об Иране и Израиле, а также допускал досрочный уход Дональда Трампа с поста президента США.

При этом CNN ссылается на неназванные источники и не представляет реальных доказательств.

Эта информация спровоцировала дипломатический скандал на Ближнем Востоке. С Катаром разорвали дипломатические отношения восемь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий.

Песков заявил, что Россия вообще не имеет никакого отношения к этому скандалу и никак не причастна к взлому катарских информагентств.

«Это очередная ложь, которая публикуется. При этом, к сожалению, наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке, и так далее, и так далее. То есть абсолютно не привязанные к реальности, к земле потоки информации. Что это, фейк он и есть фейк», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента пошутил, что подобное положение вещей «день ото дня» облегчает работу кремлевской пресс-службы.

«Можно уже не объясняться, а просто говорить «фейк» или «не фейк», — пошутил Песков.