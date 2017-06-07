Москва, 7 июня, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Увеличение числа онкобольных в Москве связано с ростом продолжительности жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель исполнительного комитета межрегионального общественного движения (МОД) «Движение против рака» Николай Дронов, комментируя заявление главы департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна о росте числа заболевших на 40−45 тысяч человек в год.

«Ситуация с онкобольными вписывается в установленные рамки и озвученные руководителем столичной системы здравоохранения цифры заболеваемости не должны никого вводить в панику или создавать ощущение, что в Москве сложилась остро критическое положение в этой сфере», — подчеркнул он.

По его словам, увеличение пациентов пропорционально росту продолжительности жизни. При этом в Москве удалось достичь определенных успехов в борьбе с раковыми заболеваниями, в том числе за счёт мер профилактики и обязательной диспансеризации.

«В Москве налаживается первичная и ранняя диагностика заболеваний», — отметил Дронов.

Он пояснил, что больше всего смертей связаны с болезнями кровообращения: инфарктами и инсультами. Онкозаболевания занимают в статистике смертности третье место. По словам Дронова, ведется разработка и реализация комплекса мер государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленными на снижение общей и преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста от онкологических заболеваний, а также профилактика и снижение уровня инвалидизации при онкологических заболеваниях на основе обеспечения ранней выявляемости, повышения доступности и качества медицинской помощи.

Напомним, 7 июня глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что на данный момент в столице проживают 278 тысяч онкобольных. По словам Хрипуна, число заболевших постоянно растет — на 40−45 тысяч пациентов в год.