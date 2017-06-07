Киев, 7 июня, 2017, 19:40 — ИА Регнум. В сообщении надзорного ведомства говорится, что на судебное заседание подозреваемого (имя которого не названо — ред. ИА REGNUM ) доставили в сопровождении врачей и под усиленной охраной. Ему вменяется в вину покушение на убийство и незаконное хранение оружия.

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Напомним, сам нападавший, по данным МВД Украины, назвавшись журналистом иностранного издания Le Mondе, подошел к Осмаеву и Окуевой и открыл огонь из пистолета. Осмаев был ранен, а его жена ответным огнем из пистолета обезвредила нападавшего. Инцидент произошел 1 июня в Киеве.

По данным некоторых изданий, как пишет «Кавказский узел», имя нападавшего — Артур Денисултанов (Курмакаев). Он якобы являлся одним из подозреваемых по делу об убийстве в Австрии в 2009 году Умара Исраилова — личного охранника Рамзана Кадырова, уточняет издание. По данным же «Лента.ру», у нападавшего были обнаружены документы гражданина Украины на имя Александра Дакара.

Жена Адама Осмаева, Амина Окуева, ранее написала на своей странице в Facebook, что «киллер оказался очень непростой штучкой».

«На ошмётках его совести много убийств чеченцев, в том числе и в Европе. Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки», — заявила Окуева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году Исраилов получил политическое убежище в Австрии и в интервью New York Times обвинил руководство Чечни в пытках задержанных. В организации его убийства был обвинен Отто Кальтенбруннер (урожденный Рамзан Эдилов), которому дали пожизненный срок. Еще двое участников покушения — Муслим (Сулейман) Дадаев, который вел слежку, и Турпал-Али Ешеркаев, напавший на Исраилова вместе с убийцей, получили 19 и 16 лет лишения свободы соответственно.

Непосредственный исполнитель убийства Леча Богатиров, как установила прокуратура, по-прежнему находится в розыске.

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Расстрел командира батальона им. Джохара Дудаева в Киеве — подробности

Напомним, Адам Осмаев — выходец из Чечни. Он был задержан 4 февраля 2012 года в Одессе по подозрению в совершении теракта — взрыва на улице Тираспольской. Осмаев обвинялся в участии в террористической группировке, которая планировала покушение на Путина. Осмаев являлся участником АТО в Донбассе — командиром батальона имени Джохара Дудаева.