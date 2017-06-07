Архангельск, 7 июня, 2017, 19:42 — ИА Регнум. В Архангельске в Молодежном театре прошли обыски, изъята документация за несколько лет и жесткие диски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель театра Виктор Панов.

Teatrpanova.ru Сцена из спектакля «Пьяные» в постановке Архангельского Молодежного театра

В полиции эти данные подтвердили.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности одного из учреждений культуры», — об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции также добавили, что к проведению проверки привлечены представители контрольно-счетной палаты Архангельской области.

«Для изучения изъята необходимая документация. Проверочные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На театральной деятельности это не отразится, все спектакли пройдут в обычном режиме, — полагает Виктор Панов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в квартире Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является, прошли обыски. Затем Серебренников был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 200 млн рублей бюджетных средств.

По версии следствия, эти деньги были выделены государством компании «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников. Средства ей были выделены на основании постановления правительства на «развитие и популяризацию искусства Российской Федерации».