Москва, 7 июня, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Текущая версия бюджета рассчитана, исходя из курса 67,5 рубля за доллар. Согласно поправкам к бюджету, которые правительство внесло в Госдуму 26 мая, смету предлагается пересчитать, исходя из цены одного доллара в 64,2 рубля. Впрочем, по словам Макарова, даже скорректированный курс предполагает сильное ослабление рубля — на 7 июня цена одного доллара равна 56,6 рубля.

Рубль

«Ни у кого не вызывает вопросов прогнозируемый уровень инфляции в 3,8% — его мы достигнем. Но правительство говорит об уровне рубля. Я не готов спорить, каким он будет, меня интересует другой вопрос: как при таком курсе рубля удастся удержать такой курс инфляции», — отметил Макаров.

В предложенном правительством прогнозе социально-экономического развития ответа на такой вопрос нет, продолжает депутат.

«Учитывая, что прошло уже пять месяцев 2017 года и курс рубля другой, предложенная цель на конец года — это, по существу, обвальное падение курса. Могу сразу сказать, что такого не будет», — уверен Макаров.