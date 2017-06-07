Челябинск, 7 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Некоммерческая организация Челябинская областная общественная организация «Открытое сердце» под эгидой регионального министерства социальных отношений организовала для педагогов челябинских детских дошкольных учреждений серию информационных мероприятий в виде просветительских лекций.

Ювенальный фашизм

С апреля 2017 года НКО «Открытое сердце» запущен проект «Инклюзия без границ». Проводятся семинары и тренинги, в которых уже приняли участие более 50 сотрудников детских садов № 40, 400, 448, 7, 157, 237 и 370. До конца 2017 года в челябинских учреждениях пройдут еще девять семинаров и мастер-классов. Специалисты «Открытого сердца» будут знакомить челябинских педагогов с московским опытом работы по включению детей-инвалидов в общую образовательную среду, разработанную «Центром проблем аутизма».

Специалисты НКО «Открытое сердце» настаивают на более успешном развитии детей в случае реализации проекта «Инклюзия без границ», по сравнению с системой коррекционного образования.

«Как показывает трёхлетний опыт наших московских коллег, обучение особых детей вместе с их обычными ровесниками в 1465-й школе позволяет добиться лучших результатов, чем в системе коррекционного образования. Конечно, здесь нужна целая система: готовность учиться, подключение тьюторов (наставников — ИА REGNUM ), желание родителей вести диалог. Мы не говорим, что это завтра будет в Челябинске. Но это уже есть у наших соседей в Татарстане и Екатеринбурге. Горящие глаза и желание разобраться со сложной темой у наших педагогов мне дают надежду», — сообщила глава НКО «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Поддерживают проекты представителей НКО представители общественных структур, созданных чиновниками администрации Челябинска. Одобрение проекту внедрения инклюзии на одном из собраний представителей НКО и педагогов детских садов города высказала представитель общественной организации «Совет родителей Челябинской области», помощник проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Юлия Болотина.

«Сегодня детей с особенностями развития становится все больше, и если Вас пока лично не касается эта тема — это только на первый взгляд. Я уверена, что такие общественные проекты, как «Инклюзия без границ», станут точкой роста для педагогов, и призываю всех учиться принимать особых детей», — заявила Болотина.

Помимо инклюзии в Челябинской области активно продвигается проект «медиация». Так, 7 июня в городе Сатке при участии уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной состоялось заседание чиновников и правозащитников, в ходе которого обсуждались перспективы внедрения одного из методов разрешения семейных конфликтов — медиации, сообщает портал Сатка74.ру.

В заседании приняла участие вице-президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала» Екатерина Горшенина. По словам Горшениной, в Челябинской области Сатка стала первым городом, где в пилотном режиме был опробован этот метод. Ирина Буторина со своей стороны заявила об эффективности медиации как способа разрешения конфликтов не только в семье, но и вне её пределов — на работе, в школе и в других сферах.

Отметим, проект инклюзии активно продвигается в России под воздействием западного фонда ЮНИСЭФ (прекратил работу в России с декабря 2012 года). Этот фонд распространил брошюру, в которой рассказывается о продвижении инклюзивного образования в России.

«Одним из основных положений Конвенции о правах ребенка (1989) является уважение и обеспечение государствами — участниками Конвенции всех прав, предусмотренных в Конвенции, за каждым ребенком без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств», — говорится в этой брошюре.

«Поддержка программ по обеспечению социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, их равного доступа к образовательным услугам в детских садах и общеобразовательных школах, наравне с их сверстниками, является одним из направлений деятельности ЮНИСЕФ в России», — утверждается в книге.

«Инклюзивное образование в России является одним из стратегических направлений реализации права каждого ребенка на образование, что закреплено в положениях Конвенции о правах ребенка (1989) и другой Конвенции ООН, направленной на защиту и поощрение прав и достоинства лиц с инвалидностью, — Конвенции о правах инвалидов (2006), подписанной Российской Федерацией в 2008 году», — говорится в материале.

Таким образом, говорят эксперты, очевидна нацеленность на обозначенный ЮНИСЭФ вектор, — на закрытие специализированных школ и организацию процесса образования для учеников с ограничениям в здоровье в обычных школах.

Однако, как заявляют отдельные специалисты, это наносит удар по создаваемому годами коррекционному образованию в угоду сомнительным западным нововведениям.

«Мы теряем возможность квалифицированно и качественно обучать инвалидов — с одной стороны, а с другой — из-за нехватки времени у педагога программа упрощается и уровень образования снижается», — считает эксперт «Родительского Всероссийского Сопротивления» Павел Расинский.

«Кроме того, в процессе внедрения инклюзии мы оставляем невостребованными уникальные знания, полученные в результате исследований в области дефектологии, оставляем без работы высококлассных специалистов, а вслед за этим сокращаем профессоров вузов, которые готовили этих специалистов. То есть уничтожаем целую ветвь научного исследования. Внедрение инклюзивного образования, ведущего к разрушению существующих, вырабатывавшихся годами систем специального обучения, разрушению систем подготовки педагогов, сокращению научной деятельности есть ещё один удар по всей системе образования в рамках войны с образованием», — утверждает эксперт.

Проект «медиация» также подвергается критике экспертов, борющихся с внедрением ювенальных технологий в семейную политику в России. Цели и задачи медиации совсем не такие благостные, какими их преподносят чиновники и представители НКО, которые усматривают прекрасную возможность через создание социально ориентированных НКО вторгаться в правосудие и влиять на семейные взаимоотношения.

На III съезде «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) 15 апреля в Москве доктор психологических наук Надежда Храмова выступила с докладом на тему «Подмена воспитания ювенальной юстицией», в котором подробно разъяснила цели и задачи медиации.

«Вместо возрождения воспитательной работы в школе готовится судебно-правовая реформа, в ходе которой учителя будут окончательно отстранены от возможности формировать нормальные, дружные, нравственно-ориентированные отношения, как в отдельных классах, так и в школьных коллективах в целом. Вместо этого отношения между учениками, а также детско-родительские отношения будут регулировать детские психологи-медиаторы, которые должны выстроить свою работу как систему взаимодействия не только с органами опеки, но и с другими организациями по защите прав и интересов детей. Это и комиссия по делам несовершеннолетних, но и всевозможные общественные фонды, ассоциации и другие сомнительные грантополучатели», — сказала Надежда Храмова.

Она отметила, что в проекте внедрения медиации хорошо просматриваются все те же ювенальные технологи, — это «выделение прав детей, как особо значимых, в противовес правам взрослых, родителей и педагогов». При этом, указала доктор психологических наук, вновь обнаруживается «отсутствие каких-либо обязанностей со стороны детей по выполнению дисциплинарных и этических норм поведения».

Храмова акцентировала внимание на том, что осознанное занижение значимости воспитания в школах привело к росту хаоса в поведении школьников, и теперь «ювеналы» развернули «широкомасштабную ювенальную борьбу за права неуправляемых детей и подростков». Она отметила, что службы медиации вовсе не заинтересованы в конструктивном, мирном, педагогическом разрешении межличностных проблем учеников, а дети постепенно, «цивилизованно» подводятся к порочной ментальной установке — «война всех против всех».

Эксперты заявляют, что внедрение медиации в школах — это ответ ювенального лобби на противодействие родительской общественности на введение в России системы ювенальных судов. Таким образом, ряд чиновников в системе образования, являющихся адептами ювенальной юстиции, продвигает свои предпочтения, преобразуя основы жизнеустройства в России.

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