Тамбов, 7 июня, 2017, 19:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 1 июля 2017 года, как и в целом по стране, произойдет плановый рост тарифов на коммунальные услуги. Но рост будет ниже среднероссийских значений, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Сегодня, 7 июня, заместитель начальника областного управления по регулированию тарифов области Светлана Гармашева рассказала о том, насколько вырастет платежка за ЖКУ и стоимость зонного проезда в пригородных поездах на территории региона. Рост тарифов по теплу составит 3,1%, электричеству — 3,7%, воде — 3,4%, водоотведению — 4,7%.

По словам Светланы Гармашевой, платежка за ЖКУ должна вырасти не более чем на 3,4%, что значительно ниже среднероссийских значений и уровня инфляции. Однако в отдельных муниципальных образованиях возможен и более высокий рост тарифов за ЖКУ, который связан с модернизацией объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Так, например, планируются кардинальные изменения системы теплоснабжения в Котовске, предусматривающие строительство шести новых котельных, реконструкцию изношенных муниципальных сетей. Впрочем, по предварительным расчетам, эти меры не должны повлечь резкого роста тарифов. Кроме того, впервые в тарифы включена инвестиционная составляющая в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, в Котовске в рамках заключенных концессионных соглашений с АО «Тамбовская сетевая компания» в тарифах на питьевую воду на модернизацию объектов водоснабжения заложены 3,3 млн рублей и 1,6 млн рублей — объектов водоотведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Котовске в этом году в рамках концессионного соглашения будут построены шесть модульных котельных мощностью 89 МВт. Новые котельные будут построены благодаря государственно-частному партнерству. Соответствующее соглашение было подписано накануне между главой города Котовска и инвесторами. Эти котельные станут альтернативой для существовавшей ранее системы теплоснабжения от Котовской ТЭЦ, которая прекращает свою работу в этом году. По данным региональной власти, сумма инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. 300 млн рублей выделены Фондом реформирования ЖКХ, 200 млн рублей — вложения группы компаний «Компьюлинк».

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Также в этом году в тарифы на тепловую энергию включены средства на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в сумме 404 млн рублей, что в 3,2 раза выше, чем в прошлом году. С целью недопущения роста платежей граждан в связи с модернизацией объектов теплоснабжения был принят закон области, определяющий льготную категорию, и предусматривающий компенсацию расходов организациям из бюджета области за эту категорию. Это позволит в Тамбове провести модернизацию системы теплоснабжения на сумму более 700 млн рублей за счет тарифных, бюджетных средств и средств инвесторов.

Стоимость проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области вырастет с 17,5 до 18,2 рублей за одну десятикилометровую зону, или на 4%. Это также ниже, чем в соседних регионах. Например, сейчас стоимость зонного проезда в Липецкой области составляет 17,5 рублей, в Курской области — 19 рублей, а в Воронежской области — 20,6 рублей. При этом, как отметила Светлана Гармашева, пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом остаются убыточными. В 2017 году для компенсации затрат перевозчикам в областном бюджете заложено 233 млн рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание руководителей регионов на то, что рост тарифов не должен быть запредельным для населения. В тамбовском регионе заверяют, что губернатор Александр Никитин лично контролирует ситуацию, связанную с ростом тарифов. По его мнению, все повышения должны быть оправданными, максимально прозрачными и включать в себя инвестиционную составляющую для того, чтобы жители области могли получать качественные жилищно-коммунальные услуги.