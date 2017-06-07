Ульяновск, 7 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Летные испытания российского самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в 2018 году. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время визита на АО «Авиастар-СП» (Ульяновск) сообщил вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.

Government.ru Посещение Дмитрием Медведевым АО «Авиастар-СП»

По его словам, обновленный Ил-78М-90А отличается от своего предшественника модифицированным крылом, новыми двигателями и системой управления, а также имеет большую грузоподъемность и объем перевозимого на борту топлива. Самолет можно использовать как топливозаправщик, так и в качестве военно-транспортного самолета.

Сейчас Ил-78М-90А находится на завершающей стадии окончательной сборки. Это будет первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России. Ранее данные воздушные суда собирались в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова.

С 2012 года «Авиастар-СП» выполняет заказ для ВВС России на строительство 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Заказчику уже передано 3 машины. В настоящее время на предприятии на разных стадиях производства находится десять модернизированных Ил-76.

«Мы планируем завершить совместные испытания Ил-76МД-90А в 2019 году. Фактически уже сегодня самолет находится в войсках и одновременно с испытаниями эксплуатируется», — заявил Рогозин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июня 2017 года находится в Ульяновске, где проводит совещание по вопросу дополнительных мер государственной поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику.

Также в рамках визита в Ульяновск Медведев посетил авиационные предприятия АО «Авиастар-СП» и АО «АэроКомпозит».