Вашингтон, 7 июня, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди прокомментировал воздушный инцидент над Балтийским морем, в ходе которого российский истребитель Су-27 перехватил стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает телеканал RT.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

«Бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с нашими партнёрами. Что бомбардировщик был перехвачен российским истребителем, в этом нет ничего необычного», — сказал вице-адмирал Грэйди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что истребитель Су-27 ВКС России поднимался в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52 в небе над Балтийским морем.

Напомним, полёты военной авиации НАТО вдоль всего периметра российских границ резко возросли после того, как альянс в 2014 году принял решение о наращивании своего военного присутствия в Восточной Европе.

К такому решению НАТО пришел после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Запад посчитал возвращение Крыма в РФ «аннексией», а также беспочвенно обвинил Москву в вмешательстве во внутренние дела Украины. Также члены военного блока НАТО заявили, что переходят к политике сдерживания России.