Тамбов, 7 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области полиция получила новые машины. Глава администрации Тамбовщины Александр Никитин и начальник УМВД России по Тамбовской области Юрий Кулик вручили сотрудникам полиции ключи от новых 33 служебных автомобилей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Губернатор поблагодарил тамбовских полицейских за высокие показатели работы. По его словам, благодаря профессионализму сотрудников правоохранительных органов, криминогенная ситуация в регионе остается стабильной. По итогам прошедшего года отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений на 8%.

Власти напоминают, что сотрудники полиции несут службу не только в городах и райцентрах, нередко им приходится выезжать и в отдаленные села. Защита граждан напрямую зависит от того, насколько быстро стражи порядка смогут добраться до места назначения. Поэтому среди новых автомобилей есть как обычные легковушки, так и машины повышенной проходимости. Как шутят полицейские, теперь от них не уйдет ни один злоумышленник.

Власти подчёркивают, что обеспечение безопасности граждан — главная задача областной администрации. В регионе действует госпрограмма «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности на 2015−2020 годы». В ее рамках выделяются средства на укрепление материальной базы органов правопорядка. За прошедшие два года администрация области приобрела 32 единицы служебного транспорта для охранно-конвойной, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции, оборудованные с учетом последних требований безопасности как для самих стражей порядка, так и для перевозимого спецконтингента. До конца года планируется закупка автомобилей для участковых уполномоченных и патрульно-постовой службы.

Администрации муниципальных образований также оказывают содействие в обновлении автопарка отделов внутренних дел. Так, полицейские получили два автомобиля, приобретенные администрациями Моршанска и Рассказовского района. Машины сегодня заступили на дежурство.

Юрий Кулик отметил весомую поддержку со стороны администрации региона и губернатора Александр Никитина. Он заверил, что с усилением материально-технического обеспечения полиции криминогенная обстановка на территории области будет контролироваться более тщательно, а уровень уличной преступности и время прибытия сотрудников полиции на место правонарушений сократится до минимума, что положительно скажется на оценке деятельности правоохранительных органов со стороны жителей.

Напомним, президент России Владимир Путин в качестве приоритетной задачи органов внутренних дел обозначил сокращение количества преступлений, совершённых в общественных местах. На улицах городов и посёлков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придёт к ним на помощь.