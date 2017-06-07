Дакка, 7 июня, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Согласно требованиям ЕС, воздушные и морские грузоперевозки Бангладеш должны быть проверены специальным оборудованием на наличие взрывчатых веществ, прежде чем товары достигнут стран Европейского союза.

Так как в Бангладеш отсутствует необходимое оборудование, товары, предназначенные для ЕС, первоначально должны быть доставлены в третью страну для проведения соответствующей проверки.

Напомним, в 2016 финансовом году более половины экспортной продукции Бангладеш было направлено в страны ЕС, объем экспорта составил $18 млрд 68 млн.

Бангладеш стал 13-й по счету страной, которая представляет «высокий риск» для европейской торговли.