Ижевск, 7 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В период 30−31 мая 2017 года среди сотрудников молочно-товарной фермы ООО «Исток» в Шарканском районе Удмуртии зафиксирована вспышка сальмоноллеза. За медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 17 человек, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Советский плакат «Чистая ферма — чистое молоко!». 1945

В районную больницу были госпитализированы 15 человек, двое пострадавших лечатся амбулаторно.

В ходе эпидемического расследования специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства при осмотре столовой предприятия: повар работала без медицинского осмотра, нет горячей воды и раковин для мытья рук, качество мытья посуды — неудовлетворительное, не соблюдаются сроки реализации готовой продукции и температурный режим хранения, нет документов о качестве и безопасности продуктов.

Столовая предприятия по решению суда закрыта на 30 дней.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая в детском лагере «Дружба» зафиксирован случай массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». За медицинской помощью обратились в течение нескольких дней 97 человек, из которых 89 — дети в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором Удмуртии, возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря, в объектах окружающей среды.