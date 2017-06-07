Вашингтон, 7 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. После того как в парламенте США провалился проект строительства стены «за американские деньги с последующей компенсационной выплатой со стороны Мексики», Трамп решил найти какой-то самоокупаемый вариант забора. Теперь ему понравилась идея установки стены с монтажом на ней солнечных панелей для преобразования энергии светила «в электричество для людей».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Президент рассказал своим слушателям, что с прибытием на американо-мексиканский рубеж спецподразделения MS-13 количество переходов границы снизилось на 78%», — пишет испанское издание, не поясняя при этом, идет ли речь о незаконных переходах или пересечениях вообще. Министр внутренней безопасности США Джон Келли подтвердил данные, озвученные Трампом, и добавил, что, «когда появится стена, статистика еще улучшится».