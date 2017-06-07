Лондон, 7 июня, 2017, 19:05 — ИА Регнум. «Все началось с того, что в СМИ появились сведения о том, что руководство Катара интересовалось, «как долго мистер Трамп продержится у власти», — сообщает нью-йоркский корреспондент The Telegraph Барни Хендерсон.

(сс) Christian Senger Катар

Таких сообщений, согласно сведениям журналиста, почерпнутым в CNN, набралось 23 штуки. Ситуация обязывала американские спецслужбы вмешаться, и отважные фэбээровцы вместе с представителями Британского национального агентства по борьбе с преступностью занялись расследованием «возможного взлома сетей и размещения в них ложной информации».

«Шейх Саиф бин Ахмед Аль Тани, руководитель департамента правительства Катара по коммуникации, заявил, что его страна «тесно сотрудничает с названными спецслужбами США и Великобритании для преодоления кризиса, — пишет Хендрсон. — Шейх Мухаммад бин Абдуррахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара сказал в интервью CNN, что «весь скандал завязан на дезинформации, и обвинения — тоже».

«Официального комментария ни от ФБР, ни от британского агентства по поводу возможного вмешательства хакеров не было, — констатирует журналист, — Москва на предположения о русском авторстве во вторник вечером не прореагировала».

По-видимому, британский журналист считает, что Москва просто-таки обязана реагировать заявлениями о своей невиновности и непричастности на каждый шорох, случающийся на планете, а уж «русские хакеры», даже если и заявят о том, что «не при делах», все равно виновны априори. Именно поэтому Хендерсон в конце своей заметки в очередной раз повторяет все то, что уже наскучило мировому сообществу: о решающей роли киберпиратов в поражении Хиллари Клинтон, взломе сетей движения Эммануэля Макрона и будущих вторжениях «русских хакеров» куда бы то ни было, и в германские выборы в первую очередь.