Тбилиси, 7 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Термин «Вооруженные силы» в Грузии может быть упразднен. С соответствующей инициативой 7 июня на заседании комитета парламента Грузии по обороне и безопасности выступил председатель комитета Ираклий Сесиашвили. Комитет обсуждал проект изменений в Конституцию Грузии и проект закона «Об Аджарской автономной республике».

Gov.ge Грузинские солдаты

Ираклий Сесиашвили предлагает вместо термина «Вооруженные силы» ввести новый термин «Силы обороны», который, по его мнению, более приемлем для Конституции.

«Для меня сила, по своей формулировке, представляет сухопутно-воздушно-морские силы, поэтому я считаю, что Вооруженные силы и Военные силы не являются приемлемым для конституционной формулировки термином. Я предлагаю использовать для обозначения входящих в оборонное ведомство сил новую формулировку — Силы обороны. Соответственно, начальник нынешнего генерального штаба будет именоваться командующим Сил обороны», — пояснил суть своей инициативы Сесиашвили.

Как известно, парламент Грузии с 6 июня приступил к обсуждению конституционных изменений на комитетских заседаниях. В июне законодатели намерены утвердить законопроект в первом и втором чтениях, а окончательно планируют принять его на осенней сессии.