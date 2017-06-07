Москва, 7 июня, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Вслед за дешевеющей нефтью начал дешеветь и российский рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 7 июня.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

К 18:40 по московскому времени доллар США подорожал до 57 рублей. Рост составил почти 50 копеек.

Евро также дорожает на 47 копеек — до 64,25 рублей.

Российский рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Баррель Brent в ходе торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже опустился до $48,42.