Петрозаводск, 7 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Жители Карелии оплачивают жилищно-коммунальные услуги хуже, чем предприятия, рассказал сегодня на заседании регионального правительства министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Матвиец. Долги населения в текущем году достигли 1,4 млрд. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

По словам министра, общий объем задолженности потребителей, включая юридические лица, составляет 3,1 млрд. рублей — то есть, на долю физических лиц приходится 43% от общей суммы. Приведенные данные прокомментировала глава администрации Артура Парфенчикова Татьяна Игнатьева: в целом по России основная часть долга приходится все-таки на юридические лица. А платежная дисциплина среди населения страны лучше, чем в отдельно взятой Карелии.

Игнатьева предложила региональному Минстрою провести работу с управляющими организациями по взысканию задолженности с населения, пишет интернет-газета «Вести Карелии».

В свою очередь, министр Матвиец отметил, что долги негативно отражаются на платежах теплоснабжающих организаций своим поставщикам и другим подрядчикам. Пока ситуация под контролем: к 1 мая сумма долга составляла 546 млн. рублей, а к 1 июня снизилась до 396 млн. рублей.