Ракка, Сирия, 7 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Поддерживаемые США боевики Демократических сил Сирии (ДСС) захватили разрушенную крепость на окраине Ракки, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк, 7 июня сообщает Reuters.

Alexas_Fotos Сирия в огне

К 7 июня ДСС достигли западных окраин Ракки, пытаясь продвинуться в восточные районы. По данным представителей курдского отряда самообороны YPG, западная коалиция ведет обстрелы и бомбардировку окраин Ракки.

Макгерк подчеркнул важность того, что подразделения ДСС получили «точку опоры» в Ракке.

К западу от Ракки подразделения ДСС заняли деревню Хави Хава и захватили руины 1000-летней крепости Харкала, заявил представитель YPG Нури Махмуд.

Напомним, 6 июня на востоке Ракки в районе городского квартала аль-Мишлаб произошли столкновения между боевиками ДСС и террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы понесли большие территориальные потери в Сирии. Самая крупная часть исламистского плацдарма находится в восточной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком.