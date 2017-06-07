Ульяновск, 7 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. По его словам, на рубеже веков российский авиапром переживал тяжёлый кризис. Государство прилагало достаточно серьёзные усилия, инвестировало значительные государственные средства, чтобы этот кризис преодолеть.

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«Сейчас у нас уже другой уровень понимания проблем и общий уровень развития другой, достигнуты результаты, причём результаты ощутимые. Я имею в виду создание самолёта Sukhoi Superjet. И совсем недавно состоялся испытательный полёт МC-21, для изготовления его крыла впервые в мировой практике использовались длинномерные монолитные конструкции из композиционных материалов. Их производство организовано здесь, на предприятии «АэроКомпозит», которое оснащено также самым современным оборудованием — мы его только что осмотрели и убедились в этом. Это действительно самые современные технологии», — заявил Медведев.

«Очевидно, нам ещё только предстоит полностью вернуть себе рынок. Пока мы не производили современных самолётов — российские перевозчики, как известно, закупали иностранную технику, потому что другой не было. Сегодня парк магистральных самолётов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров. В секторе региональных перевозок доля иностранной техники составляет около трети. По данным Минэкономразвития, только за последние четыре года авиакомпании потратили на парк почти 12 млрд долларов, это не считая платежей за лизинг и техническое обслуживание. Сумма очень значительная, в том числе для нашего авиапрома», — отметил глава правительства РФ.

По его словам, на сегодня в России уже есть новые модели, которые могут конкурировать за эти заказы. С 2011 года идут серийные поставки региональных самолётов Sukhoi Superjet. В общей сложности построено более 100 таких самолётов. Поставки МС-21 планируются с 2019 года. Начаты работы по созданию модернизированных самолётов Ил-114−300 и Ил-96−400М.

«Сейчас по поручению правительства идёт согласование производственных программ самолётостроительных предприятий с программами обновления парка российских авиакомпаний. Здесь, конечно, нужно избегать административного давления. Наши самолёты должны выигрывать в конкурентной борьбе. Для этого нужно совершенствовать существующие и новые модели, улучшать их технические и эксплуатационные характеристики, в том числе за счёт производства современных, более экономичных и надёжных авиационных двигателей», — считает Медведев.

При этом он отметил, что, несмотря на то, что нужно избегать административного давления, необходимо давать правильные сигналы государственным компаниям и компаниям с государственным участием: «Не менее важно развивать сервисную сеть, чтобы обеспечивать оперативное и качественное обслуживание российских самолётов в любой точке мира. Все прекрасно понимают, что это даёт серьёзное конкурентное преимущество. И правительство оказывает здесь также поддержку авиастроителям, в ближайшие годы её объём составит около 2,5 млрд рублей. Также правительство предоставляет поддержку нашим лизинговым компаниям, которые приобретают российские самолёты. Всего в 2017 году на эти цели запланировано приблизительно 4,5 млрд рублей».

По словам Медведева, проведённая докапитализация Государственной транспортной лизинговой компании должна обеспечить в 2017—2018 годах поставки российским авиакомпаниям 36 самолётов Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, в рамках программы субсидирования пассажирских авиаперевозок поддержку в первую очередь получают авиакомпании, которые летают на современных российских самолётах.

«Сейчас действуют четыре такие программы. В ближайшие три года на их финансирование предусмотрено 7,23 млрд рублей. Приоритет российским самолётам теперь должны отдавать и компании с госучастием при закупке техники для своих нужд. Исключение составляет деловая авиация, самолёты которой пока в нашей стране не производятся. Но будем производить такие воздушные суда — тогда и по этим позициям ограничим в приобретении иностранных самолётов государственные структуры», — добавил премьер-министр.

«Наша работа направлена на то, чтобы авиапарк российских перевозчиков в среднесрочной перспективе состоял преимущественно из наших самолётов. Самолётов, которые отвечают всем современным международным требованиям, которые могут конкурировать с иностранными воздушными судами не только на внутреннем, но и на международном рынке», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июня 2017 года находится в Ульяновске, где проводит совещание по разработке и предоставлению дополнительных мер в сфере авиастроения.

Также в рамках визита в Ульяновск он посетил АО «Авиастар-СП» и АО «АэроКомпозит».

АО «Авиастар-СП» специализируется на производстве военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, пассажирских самолётов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолётов Ан-124 «Руслан». Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники. Кроме того, на предприятии ведётся монтаж интерьеров и отработка систем самолётов семейства Sukhoi Superjet 100.