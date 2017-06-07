Киев, 7 июня, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц (глава МИД Австрии) провели рабочую встречу. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба украинского президента.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

Сообщается, что в ходе встречи Порошенко призвал ОБСЕ активизировать консультации по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

«Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также отмечается, что Порошенко и Курц обсудили ситуацию в Донбассе. Порошенко подчеркнул, что необходимо усилить технические возможности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что позволит повысить безопасность наблюдателей.

Напомним, сегодня, 7 июня, стало известно, что украинские военные снова нарушили режим перемирия и попытались прорвать линию фронта в Луганской Народной Республике.