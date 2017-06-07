Псков, 7 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Подготовкой ганзейских волонтёров займутся 50 кураторов, работающих в Центре студенческого волонтёрства. Ребятам предстоит изучить немецкий и английский языки, основы медицинской помощи и ещё ряд специальных дисциплин.

Кроме того, к ганзейскому фестивалю обучат экскурсоводов. Они также должны владеть иностранными языками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков вторым из российских городов примет международные Ганзейские дни Нового времени. Впервые этот крупный международный форум состоялся в Великом Новгороде в 2009 году. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.