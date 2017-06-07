Чебоксары, 7 июня, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Чувашия может получить ещё один мандат в Государственной думе. Освободившееся в парламенте место после досрочного сложения полномочий Марата Сафина прочат лидеру чувашских единороссов, вице-спикеру Госсовета Чувашии Николаю Малову. В республике такой расклад породил волну кадровых слухов. Одни считают, что за этим последуют перестановки в отделении партии и органах власти. Другие полагают, что позиции Малова укрепятся, он усилит влияние в регионе и сохранит пост секретаря регионального отделения «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что у Николая Малова «большие шансы» перейти на работу в Госдуму. Даже несмотря на то, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев «пытается активно протолкнуть» своего кандидата.

«Очень много желающих занять кресло Малова, а лучше сразу два — и пост главного единоросса Чувашии, и вице-спикера Госсовета. Что касается последнего, то скорее всего, на эту должность в случае перехода Малова в Госдуму будут рассматривать кандидатуры глав комитетов парламента. Наиболее вероятной фигурой, которая перманентно обсуждается в коридорах власти, является Сергей Павлов (экс-глава Минсельхоза Чувашии, ныне глава комитета). Говорят, что растут шансы и у ректора ЧГУ Андрея Александрова, которого могут трудоустроить в Госсовете. А может быть, даже сделать и секретарем местных единороссов. Но самым главным и первым кандидатом остаётся руководитель администрации главы Чуваши Юрий Васильев, который давно метит на оба этих тёпленьких места. Если, конечно, ему даст добро его шеф. Это программа-минимум Васильева, который прекрасно понимает, что с этой должности можно замахнуться на пост повыше, если его руководство споткнётся. Тогда у него будет шанс побежать дальше своего руководителя, и не исключаю, что он будет первым, кто станет кричать, что «Акела промахнулся», — полагает Владислав Солдатов.

Лидер чувашского отделения «Патриотов России» также подчеркнул, что именно Васильеву, как никому другому, будет легче пройти по одномандатному округу (Ядринский район), по которому баллотировался Малов. «Без проблем провернут всё, используя во время выборов административный ресурс. Прошлогодние выборы это наглядно показали», — полагает Владислав Солдатов.

Напомним, что в 2016 году на выборах в Госсовет Чувашии в Ядринском одномандатном округе, где выдвинулся Николай Малов, разразился скандал: оппозиция заявила о тотальном использовании административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом, — когда все всего боялись. Тогда оппозиция пошла на беспрецедентный шаг: первый секретарь Красночетайского райкома КПРФ Николай Артемьев снял свою кандидатуру в пользу справоросса Олега Николаева (ныне депутат Госдумы), подчеркнув, что нужно объединяться, чтобы оппозиция смогла одержать победу — прежде всего, над административным давлением.

Читайте также: Интрига от коммуниста: за мандат бьются лидер ЕР и кандидат в главы Чувашии

Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар, экс-руководитель фракции коммунистов в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев также считает, что вакантный мандат, скорее всего, отдадут Николаю Малову. Но при этом он может сохранить пост главного единоросса республики.

«Если он переходит в Госдуму, то его позиции укрепляются, и он становится политиком федерального уровня. Все шансы остаться при этом секретарем отделения у него сохраняются. И региональной власти, даже если она хочет убрать его из Чувашии в обмен на пост в Москве, будет сложно снять его. Что касается Сафина, то я полагаю, что он ушёл не совсем по своей воле — скорее всего, место освобождали под конкретного человека. Под кого именно — скоро узнаем», — говорит Дмитрий Евсеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла постановление о досрочном прекращения полномочий Марата Сафина на основании его письменного заявления. В Госдуме он числился в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область». Вакантный мандат может перейти к секретарю регионального отделения «Единой России» в Чувашии Николаю Малову, который в региональной группе шёл под номером 10. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Пока решение партии о передаче мандата не принято, но следующим по списку идет секретарь отделения партии Николай Малов», — сказал, в частности, Неверов.

Напомним, что под номерами 11 и 12 шли представители Нижегородской области, советник губернатора, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе Ольга Носкова и секретарь регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Заксобрания Александр Табачников.