Тбилиси, 7 июня, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Парламент Грузии учтет рекомендацию помощника заместителя госсекретаря США Бриджит Бринк и приступит к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны после того, как получит заключение Венецианской комиссии. Об этом 7 июня заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

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«Мы делаем именно то, что говорит госпожа Бринк, именно поэтому мы и отложили первое слушание. Мы дождемся заключения Венецианской комиссии и только после этого примем документ в первом чтении», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

Как сообщалось ранее, в первом и втором чтении парламент намерен утвердить конституционный законопроект в июне, а в третьем — на осенней сессии.

«Именно поэтому мы и отложили рассмотрение законопроекта в первом чтении. Оно состоится после того, как пройдет пленарное заседание Венецианской комиссии, намеченное на 16 июня. Это было наше принципиальное решение, и оно имеет большое значение для того, чтобы полностью согласовать позиции в связи с этим документом», — заявил спикер грузинского парламента.

Помощник заместителя госсекретаря США в вопросах Европы и Евразии Бриджит Бринк посетила Тбилиси в конце мая и провела встречи с представителями правительства и парламента, на которых в числе других вопросов обсуждался и процесс реформы Конституции. В ходе встреч Бринк рекомендовала Грузии учесть мнение Венецианской комиссии по конституционному законопроекту.

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