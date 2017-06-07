Великий Новгород, 7 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Специалисты новгородского филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» с начала 2017 года выявили 131 случай безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Новгородэнерго», в общей сложности незаконное потребление составило 2,097 млн кВтч, сумма ущерба оценивается в 5,9 млн рублей.

Электрические вилки

По данным энергокомпании, чаще всего несанкционированно подключаются к сетям или вмешиваются в работу счётчиков бытовые потребители — в отношении них составлено 116 актов. При этом почти половина объёма электроэнергии, полученной с нарушениями правил учёта (895 тыс кВтч), приходится на юридические лица. Более половины случаев назаконного потребления электроэнергии зафиксировано в Новгородском, Маловишерском, Чудовском и Шимском районах.

Напомним, сумма штрафа за бездоговорное потребление электроэнергии может многократно превысить стоимость украденных киловатт и достичь десятков и даже сотен тысяч рублей.