Астана, 7 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. «Наши двусторонние отношения стали развиваться опережающими темпами и вышли на самый высокий уровень за всю историю», — сегодня, 7 июня, в одной из главных казахстанских газет «Казахстанской правде» вышла статья «Взлетают на крыльях мечты китайско-казахстанские отношения», в качестве автора которой указан глава Китая Си Цзиньпин, передает корреспондент ИА REGNUM

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Сам Си Цзиньпин находится сейчас с официальным визитом В Казахстане. Планируется, что китайский лидер примет участие в 17-м заседании Совета глав государств-членов ШОС и будет присутствовать на церемонии открытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

В статье подводятся итоги 25-летних взаимоотношений двух стран — Казахстана и Китая:

«За четверть века китайско-казахстанские отношения выдержали испытание временем и бурей международных ситуаций. От добрососедства и дружбы, затем всестороннего стратегического партнерства и вплоть до создания сообщества общих интересов и единой судьбы наши двусторонние отношения стали развиваться опережающими темпами и вышли на самый высокий уровень за всю историю».

Из текста статьи следует, что Китай стал одним из главнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

«Общий объем инвестиций Китая в экономику Казахстана превысил 42,8 млрд долларов, а кредитование — в общей сложности больше 50 млрд долларов. В 2017 году за январь — апрель товарооборот вырос на 45,6%. Увеличивается объем экспорта Казахстана в Китай. На стол обычных китайских семей подаются казахстанская мука, растительное масло, бобы, мясопродукты и мед».

«Через нефтепровод Китай — Казахстан уже 100 млн тонн нефти поставлены в Китай, а через газопровод Китай — Казахстан поставка составляет 183 млрд кубометров. Активно прорабатывается сотрудничество по новым источникам энергии, таким как атомная энергетика, ветро­энергетика и фотоэлектричество.

Между двумя странами открыто больше 50 регулярных авиарейсов в неделю. В 2016 году проезжало более 1 200 грузовых поездов Китай — Европа с транзитом через Казахстан, объем железнодорожных перевозок достиг 8,2 млн тонн, контейнерные грузы увеличились более чем в 3 раза. В феврале этого года впервые осуществилась поставка пшеницы из Казахстана в ЮВА через Китай».

Развиваются и культурно-гуманитарные контакты.

«Число взаимных поездок за 2016 год достигло 500 тыс., 14 тыс. казахстанских студентов обучаются в Китае. В Казахстане открылось 5 институтов Конфуция и 7 классов Конфуция. А в китайских вузах функционируют 4 центра Казахстана. Казахстанский певец Димаш успел приобрести широкую популярность в Китае. «Китай на кончике языка», «Семья на колесах» и другие замечательные китайские телесериалы также смотрели миллионы казахстанских семей».

В качестве задач на перспективу, в статье опубликованной от имени генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая названы следующие пункты:

продвижение сотрудничества по совместному строительству «Одного пояса и одного пути»;

развитие производственного сотрудничества — как новый источник роста двустороннего взаимодействия;

концентрация усилия на кооперации в высокотехнологичной и инновационной сферах;

разработка проектов, нацеленные на душевное сближение народов двух стран;

углубление сотрудничества по безопасности;

интенсификация взаимодействие в международных делах.

Отмечена в статье и тематика ЭКСПО:

«Китай поддерживает Казахстан в проведении яркой и успешной ЭКСПО. В китайском павильоне на ЭКСПО вы увидите новейшие технологии, такие как ядерный синтез на «искусственном солнце» и моделирование кабины управления высокоскоростного поезда, ознакомитесь с «зеленым», низкоуглеродным, цикличным и устойчивым образом производства и жизни, убедитесь в китайской идее о «зеленом» развитии».

Напомним, ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил, что по итогам встречи лидеров КНР и Казахстана ожидается подписание соглашений в области экономики и торговли, финансов и охраны окружающей среды.

Читайте также: Казахстан поставит в Китай до 5 миллиардов кубометров газа

Читайте также: Китай намерен в 2 раза увеличить железнодорожные перевозки через Казахстан

Читайте также: Назарбаев в Китае: как Казахстан участвует в форуме «Один пояс, один путь»

Справка:

Дипломатические отношения между Казахстаном и Китайской Народной Республикой установлены 3 января 1992 года. В настоящее время Послом РК в КНР является Шахрат Нурышев, а Послом КНР в РК является Чжан Ханьхуэй.

С 2013 по 2016 годы на высшем уровне подписано 80 документов, из которых коммерческих — на 58,7 миллиардов долларов.