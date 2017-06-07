Тбилиси, 7 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Грузинские неправительственные организации призвали парламент Грузии не торопиться с рассмотрением и принятием законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны в июне и перенести этот процесс целиком на осеннюю сессию.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Авторы заявления поясняют, что предусмотренный Конституцией месячный срок после публикации конституционного законопроекта, по истечении которого парламент должен начать его рассмотрение, вовсе не означает, что к этому рассмотрению законодатели должны приступить незамедлительно.

А те короткие сроки, которые парламент наметил для принятия законопроекта в первом и втором чтении (в середине и в конце июня), недостаточны для достижения соглашения по всем спорным вопросам и рассмотрения высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений. В том числе рекомендаций и замечаний Венецианской комиссии, которые парламент ожидает после 16 июня.

Авторы заявления считают, что перенос обсуждения конституционного законопроекта на осень «позволит парламенту и общественности соответствующим образом подготовиться к этому важнейшему процессу». Свое предложение неправительственный сектор объясняет еще и тем обстоятельством, что работа конституционной комиссии и процесс всенародного обсуждения проходили в форсированном режиме, в максимально сжатые сроки, что исключало возможность детального обсуждения отдельных вопросов.

«С учетом всего вышесказанного однозначно проявляется необходимость продолжения процесса, ориентированного на достижение консенсуса по законопроекту о пересмотре Конституции, и надлежащей работы парламента, что невозможно успеть сделать в июне и для чего необходимо адекватное время и возможность. Примечательно, что на необходимость достижения консенсуса указали и представители Венецианской комиссии», — говорится в заявлении.

Вместе с рядом грузинских НПО заявление подписал и бывший член коалиции «Грузинская мечта», бывший представитель «Республиканской партии», член конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе.

На заявление неправительственных организаций откликнулся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который заявил, что проект Конституции уже достаточно «пережеван» и никакой необходимости откладывать его рассмотрение в парламенте нет.

«Этот призыв лишен всяких оснований. Связанных с проектом вопросов практически не осталось. Конституционный закон пережеван. Подготовлен фактически новый документ, каждая статья тщательно пройдена. В государственной конституционной комиссии мы провели три раунда встреч. Сейчас проводим комитетские заседания, затем к ним добавятся пленарные слушания. Больше этого рассматривать проект пересмотра Конституции практически невозможно», — заявил Кобахидзе и подчеркнул, что призыв неправительственного сектора не обоснован.

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