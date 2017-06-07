Рим, 7 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В здании суда в Турине в среду 7 июня нашли два конверта с подозрительным порошком, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Письма была адресованы двум прокурорам Антонио Ринаудо и Роберто Спаранья. На месте работает отряд карабинеров — саперов. В конвертах находились электрические провода, порох и батарея. По словам специалистов, бомбы были сделаны непрофессионалами, однако могли взорваться. После обнаружения подозрительных конвертов здание суда Турина закрыли для общественности, однако, сотрудников не эвакуировали.

Прокуроры Спаранья и Ринаудо занимаются расследованием дел политической важности, одним из которых является расследование дела движения No Tav, члены которого регулярно организуют манифестации против постройки линий высокоскоростных поездов.