Рим, 7 июня, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Президент Италии подписал указ об обязательной вакцинации для детей в яслях, детских садах и начальной школе. Новость сообщает информагентство ANSA 7 июня.

Детский сад

Текст указа будет представлен на обсуждение в следующий понедельник 12 июня в парламенте. Для тех родителей, кто не будет соблюдать план по вакцинации, предусмотрены штрафы. Если на момент записи ребенка в школу в медицинской карте не будет хватать обязательных вакцин, родитель может написать заявление, в котором укажет, что обязуется сделать необходимые для ребенка прививки в срок.

Указ вводит 12 обязательных прививок: против полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита B, коклюша, против гемофильной инфекции, анти менингококковые прививки С и В, против кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы. Не все дети от 0 до 6 лет, однако, должны делать сразу все прививки, для каждой возрастной группы будет рассматриваться план вакцинации.

Постановление распространяется на детей в возрасте от 0 до 16 лет. Без обязательных прививок ребенка больше нельзя будет записать в ясли и детский сад со следующего учебного года. Для посещения школы обязательного образования, а именно начальной, средней и первых двух лет лицея, могут допускаться дети без прививок. Родителей, однако, могут заставить заплатить штраф от 500 до 7500 евро (теоретически за каждый год обучения), если ребенку не будут сделаны недостающие прививки в течение срока, установленного местными органами здравоохранения.

Также местные органы здравоохранения могут сообщить о невыполнении родителями плана обязательных прививок в прокуратуру в суде по делам несовершеннолетних.

Тема вакцинации детей в последнее время вызывает бурную дискуссию в СМИ. Родители боятся прививать детей из-за возможных побочных эффектов. По данным министерства здравоохранения, массовая вакцинация в стране упала ниже порога 95 процентов, во многих случаях даже ниже 85. Беатриче Лоренцин, министр здравоохранения, которая наставила на обязательной вакцинации, не раз заявляла в интервью, что если ситуация с иммунизацией в стране будет и дальше ухудшаться, то Италия вернется «в средние века».