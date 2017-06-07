Чебоксары, 7 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Стоимость минимального набора продуктов в мае достигла 3614,01 рублей в расчете на одного человека в месяц. Это на 5,3% больше, чем было в апреле текущего года. С начала года рост составил 10,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост цен

Продовольственные товары подешевели за месяц на 0,4%. В мае более всего подорожали плодоовощная продукция, включая картофель (на 6,9%), фруктово-ягодные консервы (на 3,7%), алкоголь (на 0,7%) и общественное питание (на 0,5%). Также подорожали мясопродукты, хлеб, безалкогольные напитки, сахар, молоко, мороженое, рыбопродукты.

В мае из продуктов питания более всего подешевели яйца (на 17,1%). Также снизились цены на сыр, соль, соус, овощные консервы, чай, кофе, кондитерские изделия, масло, жиры, муку, макароны, варенье, джем, повидло и мёд (на 2,8−0,2%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,1%. Более всего выросли цены на велосипеды, мотоциклы (3,6%), моющие и чистящие средства (на 2,8%). Более всего подешевели товары для садоводства, телерадиотовары, резиновая обувь, инструменты и оборудование, спички, медицинские товары (5−1%).

Услуги подорожали в мае на 0,4%. Более всего подорожали услуги организаций культуры (на 2,4%), пассажирского транспорта (на 0,9%). Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 0,7%), банков и страхования (на 0,1).