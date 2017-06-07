Донецк, 7 июня, 2017, 18:05 — ИА Регнум.

Донецкая фильтровальная станция попала в зону обстрела со стороны украинских силовиков, персонал укрылся в бомбоубежище. Об этом сообщил сегодня, 7 июня, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

«Около 15:30 ВСУ снова открыли огонь по району ДФС. Персонал предприятия в спешном порядке пришлось эвакуировать в убежище», — сказал собеседник.

По его информации, в настоящий момент обстрел продолжается. Противник использует минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В свою очередь представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» в беседе с корреспондентом Донецкого агентства новостей сообщил, что наряду с этим мероприятия по подготовке к запуску фильтровальной станции продолжаются.

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Напомним, что работа ДФС была приостановлена 2 июня. Тогда под огнем ВСУ оказались питающие предприятие линии электропередачи. В течение нескольких дней Донецкое командование и представители РФ в СЦКК пытались наладить диалог с украинским командованием и получить гарантии безопасности. Однако обстрелы окрестностей Ясиноватой продолжались.

Отметим, что район Донецкой фильтровальной станции остается одной из наиболее «горячих точек» в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Оно обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.