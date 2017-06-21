Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 8 июня Временное правительство поручило министру путей сообщения учредить на станциях железной дороги и на пристанях временные комитеты военно-народной охраны.

Казаки

«Речь» пишет, что введены новые нормы на получение сахара, согласно которым сельское население будет получать 5/6 фунтов сахара в месяц на душу, городское 1,5 фунта и население городов, насчитывающих свыше 500 тыс. жителей, а также рабочие на заводах — 2 фунта.

Открылась 4-я сессия общегосударственного продовольственного комитета. Первое заседание было посвящено обсуждению вопроса о финансировании продовольственных операций. Признано необходимым участие в продовольственных операциях банков. Делая доклад о продовольственном положении, Пешехонов указал его значительное улучшение на фронте, Петрограде и Москве.

«Новая Жизнь» пишет, что Некрасов представил правительству доклад по поводу записки «Совета частных железных дорог». Он указывает на полное расстройство хозяйства на частных железных дорогах, которое вредно отражается на общем движении.

Та же «Новая Жизнь» пишет:

«Объявлен приказ Некрасова по Николаевской жел. дор., что вся полнота распорядительной власти на жел. дор. принадлежит лишь администрации. Союзам и дорожным комитетам разрешается, не вмешиваясь в эти распоряжения, заявлять о своей точке зрения и принимать меры для согласования спорного вопроса. Администрация имеет право временно устранять рабочих, окончательное удаление может быть по санкции примирительного учреждения».

Бюро Исполкома Петроградского Совета заслушало сообщения разных делегаций о волнениях в рабочих кварталах Выборгской стороны в связи с поступившим приказом прокурора выселить в 24 часа с дачи Дурново анархистов-коммунистов. Выяснилось, что дача занята не только организацией анархистов, но также и рядом общественных организаций Выборгского района, а именно партией эсеров-максималистов, профсоюзом булочников, секцией народных лекций и т. д. А также что рабочие круги волнует приказ о выселении тем, что сад при даче находится в пользовании почти всего населения.

Завод

Бюро постановило: делегировать для переговоров с министром юстиции Соколова с просьбой отсрочить выселение и разъяснить, что сад остается для общего пользования; выпустить воззвание к населению, в котором должно быть подтверждено прежнее постановление Совета о воспрещении всяких самочинных захватов частных и общественных помещении, призыв к возобновлению прерванной работы на заводах и указание на недопустимость и вред для дела революции устройства вооруженных демонстраций без прямого постановления о том Совета. Решение это предложить провести съезду Советов.

Всероссийский Съезд Советов открывается вечером. Меньшевик Гегечкори делает заявление от лица президиума съезда по поводу захвата анархистами дачи Дурново и просит съезд выразить одобрение его действиям.

Каменев говорит, что массовые волнения выборгских рабочих вызваны двусмысленной неумелой политикой правительства и министра юстиции Переверзева. Анархистов большевики осуждают, но будут голосовать против воззвания, так как нельзя назвать контрреволюционным массовое движение самого дисциплинированного района Петрограда.

Эсер Гоц поддерживает текст воззвания и говорит, что анархисты, помимо того, что требуют, чтоб дворец принадлежал им, выставляют требования освободить всех социалистов и анархистов вне зависимости, за что они задержаны в период революции, конфисковать типографии «Нового времени», «Русской Воли» и «Речи» и передать их в распоряжение анархических и социалистических организаций.

Луначарский заявляет от имени фракции интернационалистов, что она будет голосовать против воззвания, настаивает на образовании следственной комиссии для разбора этого дела и замечает: «Ваши сильные и властные слова превращаются в одни полицейские окрики».

Председатель протестует против этого выражения.

Никольский от фракции меньшевиков, Державин от трудовиков и Рабинович от Бунда заявляют, что они будет голосовать за воззвание.

Дача Дурново

Переверзев говорит, что, отдавая приказ о выселении, он имеет в виду исключительно анархистов-коммунистов. О том, что на даче помещается ряд рабочих организаций, он не знал. Приказ к ним не относится. Он примет меры, чтоб узаконить их пребывание. Считает себя правым и ничего не имеет против назначения особой комиссии для расследования этого дела. Гегечкори выступает за предложенное воззвание.

Съезд большинством голосует за воззвание, предложенное президиумом.

По следующему вопросу выступает Церетели. Он говорит, что преодолеть внутренний и внешний кризис в стране может только власть, опирающаяся на большинство населения. Буржуазные классы связаны с народными массами многими нитями; это видно из того, каким авторитетом пользовалась в первые дни революции третье июньская Госдума. Революция не может остановиться и в своем наступательном движении отбрасывает те слои населения и тех лиц, которые не поспевают за ней и теряют в массах авторитет. Так были отброшены Гучков, Милюков…

Платформа сегодняшнего дня — это демократическая республика в ее наиболее радикальных формах. За этой платформой идет большинство народа и буржуазия. Эта платформа выдвинута коалиционным правительством. Если блок социалистов с буржуазией ошибочен, то эту ошибку разделяет огромная масса народа. По этой же причине, нельзя просто сбросить с чаши весов Госдуму, как ранее предлагалось, так как неизвестно, как это отразится в народном сознании. Безумие отталкивать буржуазные слои, которые идут за социалистами, но безумием было бы цепляться за компромиссы. Последствием захвата власти Советами была бы гражданская война, которая кончилась бы реакцией.

Меньшевик Либер добавляет, что большевики играют на усталости народа, на желании его скорее покончить войну. Они уверяют, что война кончится, как только власть перейдет к Советам, а Ленин только что заявил, что она не кончится, а превратится в войну против империалистов всех стран. Следовало бы большевикам это говорить народу на митингах.

Власть Советов фактически тоже была бы коалицией, так как в Советы входят различные партии, и конфликты будут неизбежны. Социализм в пределах национальных невозможен. Коалиционное правительство осуществляет социалистическую программу, его надо поддержать.

Председатель оглашает 4 резолюции: от объединенных интернационалистов, меньшевиков — интернационалистов, большевиков и общую резолюцию эсеров и меньшевиков. Последняя принимается 543 голосами против 126 и при 52 воздержавшихся.

Украинская фракция голосует за резолюцию объединенных интернационалистов. Бунд, энесы и трудовики — за резолюцию меньшевиков и эсеров.

Делегаты Бунда

«Известия» печатают письмо от 7 июня, поступившее в Исполком Петроградского Совета из Стокгольма, за подписью представителей большинства германских социал-демократов и профсоюзов. Они выражают свое согласие участвовать в Стокгольмской конференции.

Казачий съезд приветствует Керенский и кончает призывом к «защите родины и созданию единого сильного государства». Под аплодисменты члены съезда проносят Керенского на руках через весь зал.

Председателем съезда выбирается Дутов (председатель Оренбургского казачьего войска), который делает доклад о деятельности Временного Совета союза казачьих войск. В докладе он подчеркивает, что с голосом казаков считаются. Далее идут бурные прения по вопросу о совместной работе с Советами (о посылке представителей во ВЦИК). Так, Горшков, представитель Яицкого войска, говорит:

«На предыдущем заседании указывалось, что у нас, казаков, своя, прямая дорога. Значит, предполагается, что у Совета Кр. Д. и Совета Р. и С.Д. кривая дорога. Я спрашиваю вас — кто вы?.. Мы, делегаты казачьих округов, в большинстве своем те же рабочие или те же крестьяне. Поэтому я считаю, что у нас одна прямая дорога-дорога с крестьянским и рабочим классом».

Макаренко (представитель Кубанского войска) говорит, что казаки и на фронте, и в тылу будут бороться с врагами. Врагам тыла Макаренко угрожает нагайкой.

В Донском Войсковом Круге состоялось бурное заседание по поводу присвоения Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов прерогатив власти.

Меньшевик-интернационалист Николай Суханов вспоминает о противодействии выселению анархистов в этот день:

«С утра на Выборгской стороне забастовало 28 заводов, и к даче Дурново потянулись толпы манифестации, вооруженные отряды рабочих. Собрали огромный митинг, отправили делегатов в Исполком с просьбой принять меры против выселения и закрепить дачу за «трудовым народом».

В Исполкоме Петроградского Совета депутацию встретили совсем недружелюбно и выпроводили ни с чем. Тогда с дачи Дурново отправили вторую депутацию уже с заявлением, что анархисты будут защищать дачу сами и, в случае надобности, окажут вооруженный отпор.

Анархисты

Угроза могла оказаться не пустой: Выборгская сторона имела для того и подходящее настроение, и достаточно оружия.

«Тем временем на дачу Дурново приехал непосредственный исполнитель приговора, прокурор Бессарабов. Он прошел вовнутрь помещения… комнаты застал в полном порядке, ничего не было ни расхищено, ни поломано… По отношению представителя власти толпа не проявляла никакой агрессивности… на даче помещался целый ряд всяких организаций, ничего общего с анархистами не имеющих. Огромный же сад при даче, всегда переполненный детьми, служил местом отдыха для всего прилегающего рабочего района. Всем этим, главным образом, и объясняется популярность дачи Дурново на Выборгской стороне».

На общем собрании завода Старый Парвиайнен, где присутствовало до 2 тыс. человек, вынесли резолюцию за передачу власти Советам, против отобрания дворца Дурново и требование немедленного освобождения всех арестованных товарищей за политические убеждения.

Рабочие Петроградского трамвайного парка в числе 650 человек вынесли резолюцию недоверия Временному правительству.

Общее собрание Акционерного общества фабрики механической обуви вынесло резолюцию сочувствия Кронштадту и протест против расформирования 5 полков, не желавших идти на фронт.

На собрании заводских чернорабочих Обуховского сталелитейного завода в количестве 5 тыс. человек принята резолюция, утверждающая, что разгрузка Петрограда имеет целью разгрузить его от революционного рабочего класса.

В последних номерах «Правды» печатаются резолюции солдат с протестом против «декларации прав солдата». Печатаются отчеты о поступающих от рабочих и солдат деньгах на типографию «Правды».

«Правда» также сообщает: механический завод и Шлиссельбургский пороховой завод фактически управляются фабрично-заводским комитетом, и хозяева находятся на положении служащих и получают жалование.

Завод

Заседала примирительная камера, созванная по инициативе Отдела Труда. Рассматривался конфликт в текстильной промышленности, возникший на почве отказа некоторых предпринимателей ввести для всех рабочих обязательный минимум заработной платы, установленный 22 апреля Центральной примирительной камерой.

Интересы предпринимателей были представлены в лице Текстильного Совета общества заводчиков и фабрикантов, интересы рабочих — в лице профсоюза по обработке волокнистых веществ и Центральным Бюро профсоюзов.

В результате примирительная камера постановила: считать установленный минимум в 5 р. для мужчин и 4 р. для женщин обязательным для всех рабочих и работниц независимо от того, работают ли они поденно или сдельно. Там, где рабочие не могут вырабатывать минимума ввиду низких расценок, там эти расценки немедленно должны быть пересмотрены; обвинение в лености передавать на рассмотрение фабрично-заводского комитета.

Состоялось совещание ЦК и Петроградского Комитета большевиков с представителями всех районов и многих воинских частей. Присутствовали около 150 человек. Каждый из представителей давал краткий отчет о настроении рабочих и солдат. Выяснилась картина нарастающего движения, охватывающего очень большие круги рабочих и солдат, — гораздо более широкие круги, чем только большевистские. При голосовании вопроса о демонстрации 10 июня подавляющее большинство высказалось за неизбежность демонстрации и за необходимость направить движение в русло организованной и мирной манифестации против контр-революции. Все собрание высказалось за мирный характер демонстрации. К предложению о демонстрации присоединились присутствовавшие руководители профсоюзов и общегородского Совета фабрично-заводских комитетов.