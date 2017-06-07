Брюссель, 7 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Данный фонд Еврокомиссия создает для того, что поддержать усиление обороноспособности Европейского союза.

Alliance of Conservatives and Reformists in Europe Европейская армия

Фонд будет координировать, дополнять и усиливать национальные инвестиции стран ЕС в исследования в области обороны, в разработку прототипов и приобретение оборонных технологий и оборудования, заявили в Еврокомиссии.

Предполагается, что с 2017 года Евросоюз впервые будет раздавать гранты на исследования инновационных технологий в оборонной сфере, которые в полной мере и напрямую финансируются из бюджета Евросоюза. До 2019 года на это будут выделять по 90 млн евро в год.

После 2020 года эта статья расходов возрастёт до 500 млн евро ежегодно.

На разработку и закупку вооружений и оборонных технологий в 2019 и 2020 годах будет выделено около €500 млн. Планируется, что после 2020 года расходы достигнут уровня в 5 млрд евро.