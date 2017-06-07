Ярославль, 7 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В Ярославле активисты устроили одиночные пикеты около снесенного исторического здания на улице Собинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Одиночный пикет

Дом Эпштейна постройки 1877 года в Ярославле собственник снес 30 мая. Здание, как считают градозащитники, формировало историческую среду центра города. Несмотря на то, что дом не являлся памятником архитектуры, он находился в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно регламентам, на снос домов в этой зоне старше 1956 года требуется разрешение органа охраны памятников. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области сообщили, что такого разрешения не выдавали. Несмотря на поднявшийся общественный резонанс, ООО «СМ Вильс» не просто снесло дом, но и вырыло на его месте котлован под новое строительство. Градозащитники устроили пикеты, которым подключились и жители соседних домов.

«Мы хотим привлечь внимание властей, чтобы за снос исторических зданий были не символические штрафы, а очень серьезное наказание. Кроме этого неплохо бы перенять опыт Петербурга, где недавно застройщиков, которые незаконно снесли 4 здания, обязали их восстановить. Это сильно бьет по карману правонарушителей и заставит их сто раз подумать, прежде чем преступить закон», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Градозащитные организации города готовят обращение к врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову. Кроме этого они обратились в орган охраны памятников и через депутатов в прокуратуру.