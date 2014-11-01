Киров, 7 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Поговорка о том, что каждую весну в Кирове вместе со снегом сходит асфальт, должна уйти в прошлое. Об этом врио губернатора Кировской области Игорь Васильев заявил 7 июня 2017 года в ходе инспекционной поездки по участкам дорог, ремонт которых ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Paweł Kuźniar Плохие дороги

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в 2017 году в Кирове в рамках проекта запланирован ремонт на 55 улицах, протяжённость участков составит порядка 90 километров.

Общая сумма затрат на ремонт превысит 1 млрд рублей, из которых 625 млн рублей — средства федерального бюджета, 378 млн рублей — областного бюджет, 91 млн рублей — средства местного бюджета.

По словам Васильева, к проверке качества ремонта дорог необходимо привлекать всех неравнодушных жителей города, именно они — главный заказчик работ.

В этот же день активисты регионального отделения ОНФ провели рейд по дорогам, отремонтированным в 2016 году. Результаты рейда оказались плачевными. Активисты проверили 24 участка, на 19 из них были выявлены дефекты дорожного полотна, среди которых поперечные трещины, колейность, а также ямы, размер которых не соответствует требованиям ГОСТа.

Документы, в которых будут перечислены все выявленные нарушения, будет направлена в администрацию Кирова. В ОНФ надеются, что чиновники смогут обязать подрядчиков исправить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств.

В конце мая региональным отделением ОНФ был составлен рейтинг нуждающихся в ремонте дорог Кировской области и двух крупнейших городов региона — Кирова и Кирово-Чепецка.

Всего жители Кировской области отметили на «Карте убитых дорог» 206 участков, требующих ремонта, общей протяженностью 229 км. Свои голоса за ремонт того или иного участка отдали почти 3 тыс. человек.