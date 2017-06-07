Дамаск, 7 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики призвало международную антитеррористическую коалицию во главе с США прекратить авиаудары по позициям сирийских правительственных сил. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает агентство SANA.

Christiaan Triebert Сожженные сирийские танки

«Сирия предостерегает нелегитимную международную коалицию во главе с США от опасностей и последствий эскалации и просит американское руководство и страны коалиции прекратить эти ужасные атаки, которые пока на практике не привели ни к чему, кроме усиления «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в заявлении МИД Сирии.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нанося удары по сирийским правительственным силам, коалиция сама занимается терроризмом и нарушает международное право, устав ООН и резолюции Совбеза, подтверждающие суверенитет Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС США нанесли очередной удар по позициям сирийских правительственных сил в районе КПП Ат-Танф на сирийской-иракской границе.

Удар был нанесен по отряду сирийских правительственных сил, в составе которого были 60 бойцов при артиллерии и ПВО.