Москва, 7 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ в феврале 2017 года. Он предлагает убрать обязательное наличие прокатного удостоверения для показа фильмов, которые были созданы на территории Российской империи или СССР и перешли в общественное достояние.

Символ кинокомпании «Ленфильм»

В случае принятия законопроекта, музеи, библиотеки, а также научные и образовательные организации получат право не оформлять прокатное удостоверение на некоммерческий показ фильмов «золотого фонда» на территории РФ. Такая мера откроет гражданам свободный и беспрепятственный доступ к произведениям, которые входят в кинематографическое наследие страны, отмечают авторы.

Сегодня показ фильмов без оформления прокатного удостоверения допускается только в случае, если фильм был создан для того, чтобы демонстрировать его по эфирному, кабельному или спутниковому телевидению, а также в случае если речь идет о показе иностранной ленты в ходе международного кинофестиваля на территории РФ. В остальных случаях оформление прокатного удостоверения обязательно.

«Выдача прокатного удостоверения на фильм осуществляется, в основном, в целях проверки фильма на предмет наличия в нем запрещенной в РФ информации», — отмечают авторы.

Между тем, по закону об авторских правах, фильмами, перешедшими в общественное достояние, могут быть только картины, созданные в 1948 году и ранее. Для таких фильмов, уверены авторы законопроекта, прокатные удостоверения не нужны, поскольку киноленты дореволюционного и советского периода не содержат информации, запрещенной к распространению в России — такой как экстремизм или терроризм.