Луганск, 7 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Украинские силовики прекратили попытки прорвать оборону народной милиции ЛНР, но продолжают интенсивные артиллерийские обстрелы, не позволяя эвакуировать из опасных зон даже детей, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

«У нас всё готово к эвакуации, но мы не можем этого сделать — массированные обстрелы продолжаются и дети сидят в подвалах. Я обратился к представителям ООН по защите прав человека, чтобы они посодействовали хотя бы в эвакуации детей», — сообщил Марочко.

Андрей Марочко отметил, что ранее украинские подразделения трижды попытались прорвать оборону ЛНР, но потерпели неудачу.

По словам официального представителя народной милиции ЛНР, сейчас украинские войска находятся там же, где они находились с 2015 года.

Марочко уточнил, что населённые пункты Желобок, Фрунзе и Кировск подвергаются непрерывным интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны карательных украинских войск.

Глава администрации Кировска Геннадий Карцев также заявил, что из-за обстрелов, ведущихся украинскими карателями, местные власти не могут провести эвакуацию детей из посёлка Донецкий.