Суздаль, Владимирская область, 7 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев считает передачу музейных объектов Русской православной церкви «нецелесообразной». Об этом он заявил на пресс-конференции. По словам директора, музей настроен на диалог с церковью — возможно, удастся прийти к «внятным вариантам сосуществования на территории этих объектов».

Vitautas777 Георгиевский собор

«Единственная позиция, которую формулирует и министерство культуры РФ, и музей-заповедник, выглядит следующим образом — мы, конечно же, считаем нецелесообразным передачу объектов в ведение РПЦ», — цитирует директора портал «ПроВладимир».

При этом уже в ближайшее время РПЦ может перейти Георгиевский собор, расположенный в Гусь-Хрустальном. Сейчас в нем находится Музей хрусталя. Заявка на его передачу была подана еще в 2013 году. Максимальный срок рассмотрения заявки — шесть лет, так что уже в 2018 или 2019 году его судьба может решиться.

Сейчас руководство музея ищет помещения, куда может переехать экспозиция. Возможно, это будет здание, которое сейчас занимает администрация Гусь-Хрустального. В этом случае площадь помещений значительно увеличится.

Кроме того, Игорь Конышев сообщил, что к концу года в министерство культуры РФ будет передана концепция развития ВСМЗ.

ИА REGNUM напоминает, что РПЦ претендует на несколько памятников, которые сейчас входят в состав музея. В их числе — Золотые ворота во Владимире, объекты Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и другие.

При этом директор музея уже успел поменять свое мнение по этой проблеме. Изначально он заявлял о том, что музей не против отдать некоторые здания. Но позже, после совещания в министерстве, он стал говорить, что готов бороться до последнего за каждое здание.

К слову, региональные власти пока не принимают участия в конфликте. Так, губернатор Светлана Орлова пока говорит о том, что это только заявки. «Вопрос деликатный, с церковью давно ведутся переговоры. Они не только эти здания просят. Они просят и другие. Но мы понимаем, что для этого нужно время, обсуждения, экспертные точки зрения. Это не так быстро делается. Я думаю, что ее надо обсуждать открыто, чтобы население знало, куда и как мы будем двигаться. Пока музейных площадей меньше не стало. Пока только сделаны запросы», — сказала глава региона.