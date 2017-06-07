Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Мэр Сочи в очередной раз дал повод горожанам для возмущения. Интернет-сообщество возмутило поведение главы города Анатолия Пахомова на недавнем открытии лавочки с зарядными станциями для мобильных телефонов.

Скриншот страницы Sochi.online видео «Не надо этого делать. Перебарщиваешь!» Не надо этого делать. Перебарщиваешь!

Как видно на кадрах, мэру предложили перерезать красную ленточку, в этом ему пытался помочь волонтер, однако градоначальник посчитал, что подросток «перебарщивает», стремится «засветиться в телевизоре».

Видео размещено Sochi Online

«Ну, отойди, ну чего ты в самом деле. В телевизор всё хочешь? Давай отойди-отойди! Не надо этого делать. Слушай, ты немного перебарщиваешь», — прокомментировал мэр, отодвигая молодого человека.

Открытие чудо-лавочки с портативной зарядной станцией на солнечных батареях происходило на площади при администрации города. Объект в виде футбольных ворот имеет четыре USB разъёма и снабжен солнечными батареями, поэтому подзарядку телефона можно осуществлять в любое время суток, пишет ИА KrasnodarMedia. Вторая подобная лавочка установлена в Адлере.

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что такое «барское» поведение Пахомова не достойно мэра города. Некоторые даже предложили ему уйти в отставку.

Напомним, бурю возмущения вызвал и другой поступок Анатолия Пахомова. В День защиты детей на детском празднике в Сочи он буквально «швырнул» на землю пакет с игрушками для ребят. Эту ситуацию высмеяли в шоу «Вечерний Ургант».

Видео размешено Гражданское cплочение