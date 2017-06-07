Ревда, Свердловская область, 7 июня, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Свердловский областной суд вынес приговор в отношении двух безработных и ранее судимых Николая Иванова и Евгения Новоселова. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Pixabay.com Убийство

В зависимости от степени участия каждого они были признаны виновными в убийстве жительницы Ревды и в пособничестве убийству, сопряженным с разбоем, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Николай Иванов был приговорён к 19 годам, а Евгений Новосёлов к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. После освобождения им будет ограничена свобода сроком на 2 года. Кроме того, осужденные обязаны выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, что резонансное преступление произошло более года назад в Ревде. Подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси, которым управляла потерпевшая 33-летняя местная жительница. После того, как они приехали в безлюдное место, один из злоумышленников хладнокровно расстрелял женщину. После этого они избавились от тела и забрали её машину, чтобы отправиться к отцу одного из подсудимых. Там они продолжили распивать спиртное. После этого один из подсудимых поехал вновь кататься на машине и разбил её.

Они оставили двоих детей без матери, причём младшему ребёнку убитой на момент совершения преступления было всего пять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное резонансное убийство молодой 20-летней мамы, которая работала в такси Каменска-Уральского, произошло в Курганской области в 2010 году. Доехав до деревни Никитино Катайского района, двое граждан убили девушку, а машину сожгли. В итоге её девятимесячная дочь осталась без мамы.

Известно, что перед гибелью девушка семь раз успела нажать тревожную кнопку, но сотрудники частного охранного предприятия отказались выехать ей на помощь.

Столь чудовищное преступление вызвало широкий общественный резонанс. В итоге зимой того же года в Екатеринбурге волонтёры начали сбор вещей для оставшейся без матери девочки. Собранные вещи были отвезены в Каменск-Уральский и переданы родителям погибшей, на руках которых осталась девятилетняя внучка.