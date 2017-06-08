Варшава, 8 июня, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Участники акции протеста экипажей скорой помощи, прошедшей по всей Польше, выдвинули требование повышения заработной платы. Спасатели должны получать не меньше, чем младший медицинский персонал, считают протестующие. Одновременно у профессионального союза медсестер тоже накопились свои претензии к польскому правительству. В чем суть разгоревшегося конфликта, разбирает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Шимон Старнавский /Polska Press

Малопривлекательность в Польше профессии медсестры создает опасный перекос в системе польского здравоохранения. Попытка решить его за счет привлечения медсестер с Украины и из Белоруссии, предлагаемая Советом руководителей медицинских организаций Малопольского воеводства, не сможет стать решением проблемы. Так как, по мнению представителя Национального профсоюза медицинских сестер и акушерок Малопольши Гражины Гай, «дешевая рабочая сила с Востока» не обладает достаточной квалификацией.

Зато повышение зарплаты для медсестер в самой Польше может создать условия, при которых те медсестры, которые работают сейчас за рубежом, смогут вернуться. Также такая мера, как повышение зарплаты, положительно скажется на престижности этой профессии.

Подробности читайте в статье: Медсестры в Польше против приглашения украинских и белорусских коллег

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