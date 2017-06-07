Москва, 7 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Жутенков («Единая Россия») намерен досрочно отказаться от мандата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов.

Bryansku.ru Депутат Государственной думы Владимир Жутенков

«Сегодня Владимир Александрович (Жутенков) написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы», — сказал Неверов.

По словам вице-спикера Госдумы, парламентария, до работы в Госдуме Жутенков он работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области, в течение года он работал в аграрном комитете.

Постановление о досрочном прекращении его полномочий нижняя палата парламента рассмотрит 9 июня.

Неверов предложил стать Жутенкову своим советником по вопросам агропромышленного комплекса.

Госдума 9 июня приняла постановление о досрочном прекращения полномочий Марата Сафина, его полномочия прекращены с 26 мая на основании его письменного заявления. Сафин получил предложение стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по спорту.