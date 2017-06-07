Тверь, 7 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Идея создания такого памятника впервые была озвучена на закрытии Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», проходившей в Тверской области с 25 апреля по 7 мая 2017 года.

Фото В. С. Кинеловского Бойцы истребительного противотанкового батальона на пути к Вязьме после боев за Ржев, 4 марта 1943 год

«Необходимо создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса», — заявил тогда губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На заседании оргкомитета обсуждались варианты места установки мемориала, а также его архитектурно-художественное решение.

Заложить первый камень в основание будущего мемориала планируется в 2018 году, когда Ржевский район будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Завершение строительства намечено на 2020 год, к 75-й годовщине Великой Победы. Финансирование проекта будет осуществляться как за счет бюджета, так и за счет пожертвований.

«Это должно стать объединяющей акцией. Важно сделать сопричастными всех, кто чувствует порыв к этому», — считает Григорий Рапота.

В годы Великой Отечественной войны Ржев стал одним из мест ожесточенных боев, в которых погибши тысячи советских солдат.

В ходе проходившей весной Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты и перезахоронены останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. Уже восстановлены имена 15 бойцов, ранее считавшихся пропавшими без вести, часть документов находится на экспертизе. Всего в день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева было захоронено более 1000 павших воинов, поднятых во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

В экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии. Инициативу губернатора Игоря Рудени и председателя РВИО Владимира Мединского сделать проведение экспедиции ежегодным поддержал президент Владимир Путин.