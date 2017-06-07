Самара, 7 июня, 2017, 16:52 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» начал производство двухтопливной версии автомобиля LADA Vesta CNG, на модель впервые стали серийно устанавливать оборудование для применения сжатого метана, об этом 7 июня сообщила пресс-служба компании.

Knowitall63 LADA Vesta

В качестве топлива автомобиля сможет применяться как бензин, так и метан. Метан считается наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Согласно приведенной в сообщении информации, благодаря его использованию ресурс двигателя возрастает, а затраты на топливо уменьшаются в три раза.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, метан, в отличие от пропан-бутана, рассеивается в воздухе при утечке, а не скапливается в одном месте. Это дает высокий уровень пожаробезопасности.

На металлокомпозитный газовый баллон емкостью 90 л (18 куб. м) установлен предохранитель и скоростной клапан. Они предохраняют от разрыва баллона и неконтролируемого выхода газа в случае повреждения газовой магистрали.

Баллон расположен в багажнике за задними пассажирскими сидениями. Сообщается, что благодаря большому объему багажника Vesta установка баллона почти не повлияла на функциональность автомобиля.

Запас хода автомобиля с полностью заправленным баллоном — более 1 тыс. км. В случае, когда метан заканчивается, переключение на бензин происходит в автоматическом режиме. Но если водитель пожелает, он может самостоятельно выбрать необходимый вид топлива при помощи переключателя.

Новой версии автомобиля предстоит пройти проверку у корпоративных клиентов «АвтоВАЗа», компания объявит дополнительно о том, когда двухтопливные автомобили начнут поставляться дилерам.

Напомним, ранее глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сказал, что с его точки зрения флагманской модели Vesta сейчас не хватает полноценной автоматической коробки передач, тогда же руководитель компании сообщил, что рассматривается вариант добавления люксовых комплектаций Vesta в предложение.