Амстердам, 7 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Напряженность между Катаром и рядом ближневосточных стран пока никак не повлияла на газовый рынок. Об этом сегодня, 7 июня, заявили в торговом доме Trafigura, нидерландской компании, специализирующаяся на торговле металлами и углеводородным сырьем, передает Reuters.

diligentia.net.in Добыча газа

Руководитель финансовой службы Trafigura Кристоф Сэлмона заявил: «События в Катаре пока никак не повлияли на наш торговый бизнес».

По словам руководителя компании, пока еще рано говорить о возможных перебоях с поставками катарского сжиженного природного газа. К тому же для Trafigura любые события в международной политике — это, скорее, возможность для расширения торговли, чем угроза, поясняет Сэлмон.

Он также обратил внимание на то, что компания занимается поставками катарского газа, в том числе в Египет, который, как и еще несколько стран, разорвал дипломатические отношения с Дохой. В последние годы Trafigura лишь активно расширяет торговлю СПГ. В целом этот рынок является довольно затоваренным, поэтому максимум внимания в этой области уделяется защите клиентов от перебоев с поставками энергоносителя. Между тем, как признался сам Сэлмон, несмотря на то, что для нидерландской компании важен египетский газовый рынок, доля Trafigura на нем в 2017 году сократилась.

Отметим, что 5 июня между Катаром и рядом ближневосточных стран произошёл дипломатический скандал. Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий решили разорвать дипотношений с Дохой, обвинив страну в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, а также в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств. Позднее к своего рода блокаде Катара присоединилась и Мавритания. Ограничения в отношении Дохи приняли Филиппины. Саудовская Аравия и другие страны прекратили морское, сухопутное и авиасообщение с Катаром. Доха обвинения отвергает и считает разрыв дипломатических связей необоснованным. Теперь и власти Коморских островов решили разорвать дипломатические отношения с Катаром.

Что касается транспортировки энергоносителей из Катара, который является крупнейшим в мире производителем и поставщиком СПГ, то 6 июня нефтяные порты Абу-Даби прекратили сообщение со всеми судами под флагом Катара, а также с судами, идущими или отправляющимися в эту страну. Крупнейший терминал Абу-Даби отказывается принимать суда из Катара.

Изначально отмечалось, что эскалация конфликта с Катаром не повлияет на мировые энергетические рынки. Например, Индия, которая закупает катарский газ в огромных количествах, говорила, что ближневосточный дипскандал не угрожает поставкам СПГ в Азию. В то же время, как сообщало ИА REGNUM, эксперты по энергетике отмечали, что, учитывая значительное положение Катара на рынке сжиженного природного газа и соглашение «ОПЕК плюс» по нефти, политическая ситуация может спровоцировать мировой энергокризис.

The Financial Times писало, что Катар уже стал испытывать трудности с поставками СПГ. Дело в том, что катарские суда, поставляющие нефть и СПГ в Азию и Европу, должны осуществлять дополнительную заправку в портах ОАЭ. Однако доступ к этим портам судам под катарским флагом запрещен. Поэтому Катар пытается срочно заключать сделки, чтобы суда могли осуществлять дозаправки в портах Гибралтара и Сингапура. Это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости экспорта энергоносителей, а также к увеличению сроков поставок.

По мнению многих экспертов, виной эскалации конфликта ближневосточных стран с Катаром считают хорошие отношения Дохи с Тегераном, а также давление со стороны президента США Дональда Трампа. Некоторые западные СМИ уже обращали внимание на то, что дипскандал с Катаром произошел через некоторое время после того, как Саудовскую Аравию и еще несколько стран Ближнего Востока посетил новый американский лидер.

Однако, учитывая серьезное нынешнее положение Катара, как передавало ИА REGNUM, дружба для него с Ираном оказывается как никогда кстати. В частности, это значит, что даже если Саудовская Аравия и ОАЭ полностью запретят Катару использовать свои воды, то катарские суда вполне могут воспользоваться иранским маршрутом.