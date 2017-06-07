Багдад, 7 июня, 2017, 16:44 — ИА Регнум. По мнению правозащитников, видеозапись пыток иракскими силовиками подозреваемых в терроризме местных жителей очень похожа на кадры специфических «мер воздействия» американских военных на узников печально известной тюрьмы Абу-Грейб.

1news.az Пытки в американской тюрьме Гуантанамо

По информации HRW, посольство США в Ираке и представители военного командования отрицают свою осведомленность об этих правонарушениях.

Кроме того, Пентагон отрицает, что вооружает иракскую дивизию быстрого реагирования, солдаты которой пытали подозреваемых, позднее умерших от этих пыток.

«Если борьба с террористами даёт военным право на подобную безнаказанность, на нарушение прав человека, тогда на репутацию коалиции тоже падает тень этих преступлений», — заявила журналистам RT представитель HRW Белкис Уилли.

Как сообщало ИА REGNUM, RT опубликовало видеозапись, на которой военнослужащие Ирака пытают подозреваемых в связях с террористической группировкой «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы добиться от них признания.