Москва, 7 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Минпромторг устраивает нынешний курс доллара, однако министерство считает благоприятным для российской промышленности курс доллара чуть выше 60 рублей за 1$, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Сейчас курс нас устраивает. Мы очень ждем еще ослабления, чуть-чуть, дальнейшего в диапазон 60 с копейками, который ожидается в третьем-четвертом квартале, по самым разным оценкам», — сказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на заседании круглого стола в Госдуме.

Вместе с тем ранее глава МЭР Максим Орешкин, представляя обновленный макропрогноз на 2017 год, заявлял об ожиданиях серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы — до 63−64 рублей за 1$.