Тегеран, 7 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Саудовская Аравия мечтает стать старшим братом и возглавить регион, однако этому не суждено сбыться, заявил специальный помощник председателя Меджлиса исламского совета Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан, 7 июня сообщает агентство Mehr.

Stasyan117 Карта-флаг Саудовской Аравии

Объясняя причины недавнего дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и Саудовской Аравией, Абдоллахиан заявил, что обе страны имели территориальные, правовые и политические разногласия в течение многих лет.

Между Катаром и Саудовской Аравией возникла напряженность в связи с желанием Эр-Риада стать региональным гегемоном, добавил представитель иранского парламента.

«Катар, другие арабские страны и страны Персидского залива стремятся освободиться от порабощения, навязанного Саудовской Аравией», — заявил Абдоллахиан.

Рассматривая региональные вопросы, специальный помощник председателя Меджлиса добавил, что стремление США сформировать арабский аналог НАТО больше похоже на политическую шутку.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США и Саудовская Аравия заключили военные контракты почти на $110 млрд. В настоящий момент официальные представители Соединенных Штатов ведут переговоры о создании «арабского НАТО», которое могло бы противостоять Ирану.

Согласно данным, обнародованным в журнале The Foreign Policy, «в первоначальном проекте силы альянса будут состоять из войск, выделенных Египтом, Иорданией, Марокко, Саудовской Аравией и Суданом». Содержание военных будет обеспечено за счет стран-участниц «арабского НАТО». Ожидается, что на начальном этапе состав ВВС будет достигать от 500 до 1000 человек, ВМФ — около 5000, сухопутных войск — 35 тысяч.