Киев, 8 июня, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Украинская атомная энергетика, отдуваясь за провалы остальных секторов энергетики, работает в авральном режиме. Для АЭС такая ситуация не сулит ничего хорошего. Какие риски несет с собой перенапряжение украинского мирного атома, читайте в статье Восточно-Европейской редакцииИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор атомной энергетики

В 2017 году 8 из 15 украинских энергоблоков продолжат работу после исчерпания проектного срока эксплуатации. Модернизацию из этих 8 блоков проходили только 6. Значит, внеплановые остановки, число которых резко возросло за последнее время, будут накрывать генерирующие мощности украинского «Энергоатома» все чаще. А это серьезный сигнал, свидетельствующий о снижении безопасности.

К 2023 году энергоблоки неизбежно «погаснут» окончательно. Заменить их будет нечем, ведь программы строительства, начатые при Януковиче, свернуты и восстанавливаться, похоже, не собираются. Выручать Украину, скорее всего, придется за счет излишков энергии, имеющихся у России и Белоруссии, но эта помощь будет совсем не бесплатной.

Подробности читайте в статье: «Дойная корова, которую вообще не кормят»: Печальный рекорд на АЭС Украины

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