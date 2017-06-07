Луганск, 7 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли до 10 военнослужащих при попытке прорыва позиций войск ЛНР в районе Желобки.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Также известно, что один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил тяжёлое ранение. Кроме того, пострадал один мирный житель.

Напомним, ранее Луганскинформцентр сообщил, что ВСУ уже в третий раз пытались прорвать позиции войск ЛНР в районе Желобки.

Также сегодня стало известно, что ВСУ утром начали артиллерийский обстрел города Кировска с применением гаубиц Д-30 калибром 122 мм. В городе — значительные разрушения. Обстрелу также подверглись город Стаханов и поселок Фрунзе.